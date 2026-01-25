Netro: Il Bosco delle Fate fa scuola in biblioteca FOTO

Sono iniziate le attività di educazione ambientale e cura del territorio del progetto Il Bosco delle Fate – Fair.y Forest, promosso dal Comune di Netro, e sostenuto nell’ambito del Bando Armonia+ della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, rivolte alla Scuola primaria di Valle di Graglia (I.C. Mongrando), pensate per accompagnare bambine e bambini alla scoperta del bosco della Bossola come bene comune da conoscere, rispettare e prendersi cura. “Con questo progetto desideriamo che le nostre bambine e bambini si innamorino dei boschi, che li sentano come un bene prezioso da custodire, come luoghi in cui stare bene e sentirsi a casa. Per proteggere la natura, dobbiamo formare una nuova generazione più responsabile, competente e appassionata” commenta la Sindaca di Netro, Laura Gorni.

Il percorso educativo proposto all’interno di Fair.y Forest è stato costruito attraverso una co-progettazione con le insegnanti della Scuola di Valle, guidate da Chiara Schiavo, esperta di didattica in natura, e prevede un’alternanza tra momenti in classe e uscite sul territorio, con esplorazioni didattiche in bosco pensate per accompagnare i bambini prima, durante e dopo gli interventi forestali. Il percorso coinvolge le prime tre classi della Primaria di Graglia e si propone di rafforzare un apprendimento basato sull’esperienza diretta, sull’osservazione e sulla relazione con l’ambiente naturale, contribuendo a qualificare l’offerta formativa della Scuola di Valle.

L’obiettivo è educare le nuove generazioni alla tutela del patrimonio naturale, sviluppando consapevolezza sui beni comuni e sui servizi ecosistemici offerti dal bosco, con particolare attenzione ai temi della biodiversità e della gestione forestale sostenibile, elementi fondamentali per l’equilibrio ecologico degli ecosistemi montani.

Il prossimo appuntamento: un incontro intergenerazionale in Biblioteca a Netro

Dal 28 al 30 gennaio, il percorso si arricchirà di un importante momento di apertura alla comunità: un incontro ospitato presso la Biblioteca di Netro con il supporto dei volontari che la animano. Per l’occasione sarà realizzato un allestimento tematico dedicato agli elementi naturali, ai mestieri del bosco e ai suoi strumenti. I bambini parteciperanno a un incontro intergenerazionale con alcuni abitanti della Valle, che racconteranno il loro rapporto personale e professionale con il bosco e risponderanno alle domande preparate dai bambini, anche grazie ai loro taccuini di osservazione con cui stanno raccogliendo sguardi, emozioni e riflessioni del loro incontro con il bosco.

La mostra sarà aperta anche ai cittadini fino al 10 febbraio negli orari di accesso al pubblico, offrendo un’occasione di divulgazione del progetto di riqualificazione del Bosco delle Fate e di valorizzazione degli spazi della Biblioteca.

Le attività forestali di riqualificazione dell’area boschiva sopra la Bossola e la realizzazione di un’area per la sosta avranno inizio a breve.

Il progetto Il Bosco delle Fate – Fair.y Forest è selezionato e finanziato nell’ambito del Bando Armonia+ della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dal Comune di Netro.