 / EVENTI

EVENTI | 25 gennaio 2026, 11:59

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo FOTO e VIDEO

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo - Foto e video di Riccardo Tosi / Zinga Power

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo - Foto e video di Riccardo Tosi / Zinga Power


È partita questa mattina la sfilata per la Festa di Sant’Antonio Abate a Vigliano Biellese. Nonostante il maltempo, la partecipazione è stata significativa fin dalle prime ore e il clima resta fiducioso. Il Priore ha sottolineato come la presenza di numerosi partecipanti lasci ben sperare per il regolare svolgimento della manifestazione.

Il corteo, composto da cavalli, carrozze, trattori e automezzi, sta attraversando le principali vie del paese, accompagnato dalla musica della Banda Musicale di Valdengo, che scandisce i tempi della sfilata.

Nel corso della mattinata sono previsti i momenti centrali della celebrazione: l’arrivo in Piazza Mercato (Largo Stazione) con la benedizione dei mezzi e degli animali, seguito dall’offerta del tradizionale vin brulé. A seguire, alle ore 11, si terrà la Santa Messa nella chiesa di Santa Marta Assunta, mentre la giornata proseguirà con il pranzo sociale presso la sede dell’Associazione Carrettieri.

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo - Servizio di Riccardo Tosi per newsbiella.it

Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo - Servizio di Riccardo Tosi per newsbiella.it

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore