Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo FOTO e VIDEO



È partita questa mattina la sfilata per la Festa di Sant’Antonio Abate a Vigliano Biellese. Nonostante il maltempo, la partecipazione è stata significativa fin dalle prime ore e il clima resta fiducioso. Il Priore ha sottolineato come la presenza di numerosi partecipanti lasci ben sperare per il regolare svolgimento della manifestazione.

Il corteo, composto da cavalli, carrozze, trattori e automezzi, sta attraversando le principali vie del paese, accompagnato dalla musica della Banda Musicale di Valdengo, che scandisce i tempi della sfilata.

Nel corso della mattinata sono previsti i momenti centrali della celebrazione: l’arrivo in Piazza Mercato (Largo Stazione) con la benedizione dei mezzi e degli animali, seguito dall’offerta del tradizionale vin brulé. A seguire, alle ore 11, si terrà la Santa Messa nella chiesa di Santa Marta Assunta, mentre la giornata proseguirà con il pranzo sociale presso la sede dell’Associazione Carrettieri.