Mercato di Biella verso il centro, il sindaco Olivero: "Scelta che aiuta tutti" VIDEO

"In determinate situazioni occorrono delle decisioni che anche quando sono impopolari vanno prese". Non ha dubbi in merito allo spostamento del mercato di Biella da piazza Falcone il sindaco Marcio Olivero. In tutto 4 le opzioni che l'amministrazioni sta vagliando, non solo piazza Martiri, ipotesi che però non vengono ancora annunciate.

"Noi siamo convinti che riavvicinando l'area mercatale al centro - dichiara Olivero - che non è una cosa disdicevole, questa operazione possa giovare tanto agli ambulanti quanto ai commercianti con sede fissa".

A chi contesta l'approccio il sindaco risponde convinto: "Qualunque approccio sarebbe stato sbagliato. Mi si accusa di aver quattro ipotesi diverse, di non avere un progetto definitivo. Ho scelto, mi carico di questa responsabilità, di annunciare quello che era un'intenzione ferma di questa amministrazione fin dall'origine, e sulla quale andremo avanti".

"Le grosse difficoltà che vivono gli ambulanti e i mercati sono legati al fatto che molte città, molti comuni, hanno tendenzialmente relegato queste attività nelle zone periferiche - conclude il primo cittadino - . Rilevo che proprio in queste settimane c'è lo stesso tema nella vicina Vercelli dove si stanno ipotizzando dei trasferimenti in aree meno centrali e gli operatori mercatali si stanno opponendo".