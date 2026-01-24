Biella: in piazza Santa Marta una manifestazione di solidarietà per il popolo iraniano FOTO e VIDEO

Si è svolto questa mattina a Biella, nella centrale Piazza Santa Marta, il flash mob organizzato per accendere i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Iran. L’iniziativa, promossa da diverse sigle politiche locali (PD, M5S e AVS), ha richiamato cittadini e rappresentanti istituzionali uniti dal comune obiettivo di esprimere vicinanza alla popolazione civile colpita dalla repressione.

Il tema della mobilitazione

Al centro dell’incontro, la ferma condanna della violenza e la richiesta di una maggiore attenzione internazionale verso le violazioni dei diritti fondamentali che si stanno verificando nel Paese mediorientale. Durante la mattinata sono stati richiamati i punti cardine del comunicato condiviso dai promotori:

Tutela dei diritti civili: Un appello affinché cessino le violenze contro i manifestanti e chi rivendica libertà personali.

Ruolo della diplomazia: La sollecitazione verso le istituzioni europee e nazionali per un intervento diplomatico deciso, che punti a una risoluzione pacifica delle tensioni.

Partecipazione cittadina: L'invito alla comunità locale a non restare indifferente di fronte a scenari di crisi internazionale.

La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con momenti di riflessione collettiva che hanno coinvolto i presenti. I rappresentanti locali hanno presenziato per testimoniare l'adesione dei propri gruppi alla causa, sottolineando come il tema della libertà e della giustizia sociale debba restare una priorità nell'agenda politica, oltre le singole appartenenze.

La mattinata si è conclusa con l'auspicio che iniziative come questa possano contribuire a mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su vicende che, pur geograficamente lontane, toccano valori universali.