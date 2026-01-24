“Le Arance della Salute” arrivano a Ponzone: i volontari in piazza XXV Aprile per la ricerca sul cancro FOTO

Oggi, Sabato 24 gennaio 2026, torna in tutta Italia l’iniziativa “Le Arance della Salute” della Fondazione AIRC, con migliaia di volontari impegnati in circa 3.000 piazze per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione.

Anche a Ponzone, frazione di Valdilana, i cittadini possono incontrare i volontari in piazza XXV Aprile, dove vengono distribuite reticelle da 2,5 kg di arance rosse italiane, oltre a miele e marmellata, in cambio di una donazione minima di 13 euro.

L’obiettivo è duplice: finanziare il lavoro di ricercatrici e ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di stili di vita sani, ricordando che fino al 40% dei tumori può essere prevenuto adottando comportamenti corretti.

L’iniziativa è sostenuta nel Biellese anche dai volontari del Fondo Edo ed Elvo Tempia, che contribuiscono alla riuscita di questa storica campagna di solidarietà.

I cittadini sono invitati a recarsi in piazza XXV Aprile per contribuire alla causa e portare a casa un simbolo di salute e speranza: le arance rosse della ricerca.