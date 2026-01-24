Biella: Auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo - foto e video Nicola Rasolo per newsbiella.it e video Pidello

Nella serata di oggi a Biella, poco dopo le 21 un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme in vicolo Galeazzo. L’incendio, che ha rapidamente coinvolto il veicolo, ha minacciato anche le vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, facendo scattare l’allarme tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. L’intervento ha consentito di contenere i danni e di ripristinare le condizioni di sicurezza.

I vicini di casa raccontano momenti di forte apprensione: «Abbiamo sentito dei botti improvvisi – riferiscono – e ci siamo affacciati alle finestre vedendo alte fiamme levarsi dall’auto». Le esplosioni, probabilmente dovute allo scoppio di parti del veicolo, hanno contribuito a rendere la scena ancora più allarmante.

Una volta spento l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area. Contestualmente sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo, al momento ancora da chiarire. Non si segnalano feriti, ma l’episodio ha creato forte preoccupazione nel quartiere.