“Ricordiamo per rimanere umani e liberi”: a Biella la commemorazione del Giorno della Memoria con Luminosa

Le positive esperienze delle precedenti commemorazioni del Giorno della Memoria organizzate dalla rete “Luminosa”, a partire da quella del 2020, alle quali, nel tempo, hanno aderito numerose scuole, associazioni e cittadini, hanno lasciato intendere che il territorio, in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, manifesta una richiesta di aggregazione.

L’esperienza di LUMINOSA è nata anche dal messaggio di Liliana Segre: “la Memoria rende liberi”. Messaggio che si concentra sulla Memoria come antidoto all'odio e al ripetersi di orrori, esortando gli uomini alla speranza, alla forza interiore e alla lotta, senza mai cedere alla vendetta o all'indifferenza di fronte ai tanti conflitti che stanno investendo il nostro pianeta, dall’ Ucraina alla Palestina, sottolineando la fragilità della Pace e la necessità di valori come Giustizia e Libertà.

Proprio sul concetto del “ricordare” Primo Levi lanciò un avvertimento: “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo”, lasciando intendere che la storia può ripetersi, non necessariamente in maniera identica, ma certamente con esiti altrettanto terribili.

Per questo LUMINOSA scelse da subito di inserire nel suo LOGO la frase “ricordiamo per rimanere umani e liberi”, convinti che l’esercizio della “Memoria” deve essere uno sforzo costante che ci aiuta a conoscere, per non ripetere quegli errori. Diversamente è retorica e semplice commemorazione.

Per celebrare la ricorrenza del "GIORNO DELLA MEMORIA" Luminosa organizza una commemorazione Martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18 sotto I PORTICI del COMUNE di BIELLA (fronte Battistero).