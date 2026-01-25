Sant’Antonio Abate, anche Castelletto Cervo celebra la tradizione FOTO e VIDEO

È tornata questa mattina a Castelletto Cervo la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito dalla comunità locale, che unisce fede, mondo agricolo e momenti di convivialità.

La manifestazione si è aperta nella sede ANA di frazione Garella, dove dalle 10.30 si sono ritrovati cittadini, allevatori e agricoltori insieme ad animali, trattori e macchine da lavoro, rinnovando un rito che ogni anno richiama numerosi partecipanti. Alle 11 si è tenuta la preghiera di ringraziamento e di implorazione di aiuto, per favorire produzione e raccolto del 2026, seguita dalla distribuzione di bruschette e vin brulé a tutti i presenti.

Nel corso della mattinata è stato possibile prendere parte anche a un incontro con il veterinario, dedicato a consigli e informazioni su salute, alimentazione e cura degli animali.

La giornata è proseguita con il pranzo contadino delle 12.30, terminando in un clima conviviale.