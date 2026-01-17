 / SPORT

Dakar 2026: Serena Rodella chiude 40ª assoluta alla sua prima Dakar VIDEO

Grande risultato per le Ladies

40' assolute,  5' assolute dei truck, 4' categoria H1 truck. Grande risultato per le Ladies impegnate alla Dakar 2026, per la pilota biellese Serena Rodella alla sua prima Dakar, che sono riuscite a portare a termine questa grande impresa non senza fatica ma con tanta soddisfazione. 

Il video di Serena Rodella prima dell'ultima tappa: "Nell'ultima prova della giornata gli strumenti non hanno funzionato, creando grossi problemi. Nonostante tutto siamo riuscite a terminare la giornata in modo positivo e abbiamo portato a casa un'altra giornata. Siamo cariche per l'ultima tappa!"

L'emozione di serena Rodella alla fine della gara: "E' stata bellissima e intensa anche l'ultima prova, velocissima! Ora torneremo a casa ma questa esperienza ce la porteremo per sempre dentro, non sarà più la stessa cosa".

