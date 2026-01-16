Best Auto, nasce a Biella il nuovo autosalone: un progetto costruito nel tempo FOTO e VIDEO

Ha aperto all’inizio di gennaio a Biella "Best Auto Srl": nuovo autosalone nato dall’esperienza pluriennale del suo titolare, Andrea Bagatello, nel settore della vendita auto. Un progetto che prende forma da una scelta personale, prima ancora che imprenditoriale, con l’obiettivo di proporre un modello di lavoro improntato a chiarezza, autonomia e attenzione verso il cliente.

L’offerta di Best Auto si concentra su vetture di largo utilizzo: utilitarie, city car, SUV per la famiglia e monovolume. La scelta di non puntare su segmenti di lusso o ad alte prestazioni risponde alla volontà di intercettare una clientela diversa, alla ricerca di soluzioni pratiche, affidabili e adatte alla quotidianità.

Anche usato e chilometri zero

Particolare attenzione è riservata al comparto dell’usato e dei veicoli a chilometri zero. Ogni auto viene valutata secondo parametri precisi: anzianità, chilometraggio, numero di precedenti proprietari e regolarità della manutenzione. Le vetture che non rispettano questi criteri non vengono inserite nel parco macchine, passaggio che impone standard qualitativi elevati e una responsabilità diretta sul mezzo proposto al cliente finale.

Bagatello raccomanda un’attenta analisi prima dell’acquisto: l’usato è da visionare di persona e sono diverse le accortezze per garantire sicurezza e prestazioni. Cronologia dei tagliandi, certificazioni sui chilometraggi e lo stato generale di conservazione del veicolo, sono solo alcuni dei controlli che è necessario effettuare. È importante acquistare con consapevolezza.

Best Auto dispone di un’area privata dedicata ai parcheggi e agli spazi espositivi, dove trova posto un’ampia selezione di vetture – dal nuovo all’usato fino al Km 0 – pensata per soddisfare necessità differenti.

Best Auto - Biella, via Valle d’Aosta 2

Vedi qui le nostre offerte: Best Auto Srl

Tel. 329 846 2479

E-mail: info@bestautobiella.it