Dakar 2026, Serena Rodella e il Ladies Dakar Team sono a metà gara VIDEO

Giorno di riposo per le tre donne alla guida del Ladies Dakar Team, impegnate nella Dakar 2026. Dopo una prima parte di gara estremamente impegnativa, la carovana del rally raid più duro al mondo si ferma per una breve pausa in Arabia Saudita, utile a ricaricare le energie e fare il punto della situazione.

Tra le protagoniste c’è la biellese Serena Rodella, in gara insieme alla navigatrice Monica Buonamano e alla pilota Rachele Somaschini. Se per l’equipaggio la giornata è dedicata al recupero fisico, per i meccanici il lavoro continua senza sosta: il mezzo viene controllato in ogni dettaglio per affrontare al meglio le prossime tappe. Il Ladies Dakar Team corre con un Mercedes-Benz Unimog 435 preparato da Tecnosport, un vero colosso del deserto: 44 tonnellate di peso e 160 cavalli, caratteristiche che rendono ogni chilometro una sfida tecnica e di resistenza.

Ieri l’equipaggio ha affrontato la sesta tappa, la durissima Hail – Riyadh, lunga 917 chilometri, di cui 547 di prove speciali. Tratti ad alta velocità e un fondo desertico insidioso hanno reso la giornata estremamente selettiva, mettendo a dura prova equipaggi e mezzi.Domani si riparte con un’altra frazione molto impegnativa, la Riyadh – Wadi Ad-Dawasir, di 880 chilometri, con 473 chilometri di prove speciali. La partenza è fissata alle 04.06, quando concentrazione e lucidità saranno ancora una volta decisive.

La classifica vede attualmente il Ladies Dakar Team in 44ª posizione assoluta e 6ª tra i camion. Non è il momento di cantare vittoria, ma il bilancio di metà gara è positivo: il team femminile sta dimostrando determinazione, affidabilità e grande spirito di squadra in una Dakar affrontata con coraggio.