Villanova, aperto al traffico il by-pass provvisorio. Ramella Pralungo: “Garantire la viabilità è priorità”

Da oggi è aperto al traffico il by-pass provvisorio lungo la SP 230 di Massazza, nel comune di Villanova Biellese.

Lo rende noto il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social: “Una soluzione concreta che ci permette di demolire e ricostruire il ponte sul torrente Ottina, oggi non più adeguato, senza fermare il traffico su una delle arterie più importanti del Biellese. Con circa sette mesi di lavori previsti, chiudere la strada non era un’opzione: garantire sicurezza e continuità della viabilità per cittadini e imprese era una priorità”.

E aggiunge: “Per questo abbiamo scelto un intervento che consente di lavorare in sicurezza senza interrompere la circolazione. Continuiamo a investire su sicurezza e infrastrutture, con soluzioni efficaci e attenzione concreta alle esigenze territorio”.