 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 16 gennaio 2026, 16:00

Villanova, aperto al traffico il by-pass provvisorio. Ramella Pralungo: “Garantire la viabilità è priorità”

Il presidente della Provincia aggiunge: “Una soluzione concreta che ci permette di demolire e ricostruire il ponte sul torrente Ottina, oggi non più adeguato, senza fermare il traffico su una delle arterie più importanti del Biellese”.

ramella pralungo

Villanova, aperto al traffico il by-pass provvisorio. Ramella Pralungo: “Garantire la viabilità è priorità”

Da oggi è aperto al traffico il by-pass provvisorio lungo la SP 230 di Massazza, nel comune di Villanova Biellese. 

Lo rende noto il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social: “Una soluzione concreta che ci permette di demolire e ricostruire il ponte sul torrente Ottina, oggi non più adeguato, senza fermare il traffico su una delle arterie più importanti del Biellese. Con circa sette mesi di lavori previsti, chiudere la strada non era un’opzione: garantire sicurezza e continuità della viabilità per cittadini e imprese era una priorità”. 

E aggiunge: “Per questo abbiamo scelto un intervento che consente di lavorare in sicurezza senza interrompere la circolazione. Continuiamo a investire su sicurezza e infrastrutture, con soluzioni efficaci e attenzione concreta alle esigenze territorio”.

News collegate:
 Strada Trossi, a Villanova Biellese un nuovo ponte sul torrente Ottina - 15-01-26 15:08

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore