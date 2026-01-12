Dakar, tappa difficile per Serena Rodella: problemi nella sabbia nella 7a tappa VIDEO

Prosegue l’esperienza di Serena Rodella alla Dakar. Nell’ultimo aggiornamento inviato dopo la tappa 7, Rodella racconta di una giornata piuttosto impegnativa dove non sono mancati gli imprevisti. Le partecipanti biellesi hanno riscontrato problemi lungo un percorso impegnativo, che le ha fatto perdere minuti preziosi.

Nella prova speciale più lunga, l'equipaggio ha affrontato una salita di sabbia che ha fatto perdere circa quindici minuti, rendendo difficile recuperare terreno anche a causa delle ulteriori difficoltà. Ora lo sguardo è già rivolto alla giornata successiva: archiviata la tappa 7, l’attenzione è ora rivolta ai quasi 600 km totali che metteranno a dura prova l'equipaggio. Un tracciato che, in linea di massima, si inserisce in una fase di gara ancora molto intensa, con trasferimenti lunghi e prove speciali impegnative.

Di seguito il programma dei prossimi giorni:

08/01 (Bivacco Maraton–Hail) – Partenza libera dal bivacco, prima speciale dopo 08:45. Prove speciali 338 Km, totale 444 Km. Arrivo indicativo 18:30.

09/01 (Hail–Riyadh) – Partenza dopo 05:30. Prove speciali 525 Km, totale 894 Km. Arrivo indicativo 21:00. Pernottamento in hotel.

10/01 (Riposo) – Giornata di riposo, possibile seconda notte in hotel.

11/01 (Riyadh–Wadi Ad-Dawasir) – Partenza dopo 04:40. Prove speciali 473 Km, totale 880 Km. Arrivo indicativo 19:00.

12/01 (Wadi Ad-Dawasir–Wadi Ad-Dawasir) – Partenza dopo 07:25. Prove speciali 307 Km, totale 619 Km. Arrivo indicativo 19:30.

13/01 (Wadi Ad-Dawasir–Bisha) – Partenza dopo 05:55. Prove speciali 395 Km, totale 551 Km. Arrivo indicativo 17:00.

14/01 (Bisha–Bisha) – Partenza dopo 07:10. Prove speciali 312 Km, totale 361 Km. Arrivo indicativo 15:00.

15/01 (Bisha–Al Henakiyah) – Partenza dopo 06:10. Prove speciali 390 Km, totale 846 Km. Arrivo indicativo 21:00.

16/01 (Al Henakiyah–Yambu) – Partenza dopo 06:30. Prove speciali 263 Km, totale 623 Km.