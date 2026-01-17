Sfida ad Alba per il Teens Basket Biella

Emergenza importante in casa Teens Biella dopo gli infortuni di Cardani e di Capitan Zimonjic. La compagine biellese scende ad Alba con il rooster ridotto ai minimi termini.

Lo spirito, la coesione e la mentalità dovranno essere il modus operandi da attuare per essere competitivi seppur in piena difficoltà. Nessun alibi quindi per gli arancioblù, concentratissimi e pronti per vendere cara la pelle e cercare di bissare la bella vittoria di mercoledì scorso a Collegno contro Pino Torinese. Palla a due alle 19.