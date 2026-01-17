 / Basket

Basket | 17 gennaio 2026, 08:00

Sfida ad Alba per il Teens Basket Biella

teens basket

Sfida ad Alba per il Teens Basket Biella (foto di repertorio)

Emergenza importante in casa Teens Biella dopo gli infortuni di Cardani e di Capitan Zimonjic. La compagine biellese scende ad Alba con il rooster ridotto ai minimi termini.

Lo spirito, la coesione e la mentalità dovranno essere il modus operandi da attuare per essere competitivi seppur in piena difficoltà. Nessun alibi quindi per gli arancioblù, concentratissimi e pronti per vendere cara la pelle e cercare di bissare la bella vittoria di mercoledì scorso a Collegno contro Pino Torinese. Palla a due alle 19.

Redazione g. c.

