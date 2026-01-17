Alpini, a Cossato la cena dei bolliti misti

Ancora una settimana di attesa e poi sarà tempo di prendere parte alla cena dei bolliti misti. È un'iniziativa realizzata dagli Alpini di Cossato e Quaregna, in programma alle 20 di sabato 24 gennaio, nella sede di via Battisti 10, a Cossato.
