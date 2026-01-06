Dakar 2026, Serena Rodella con Ladies Dakar Team: seconda tappa superata, al via la terza “ Alula-Alula” VIDEO

Continua l’avventura alla Dakar 2026 di Serena Rodella con Ladies Dakar Team, che ha superato con successo la seconda tappa, una delle più impegnative di questa prima fase di gara. Una giornata dura, come previsto, che ha messo alla prova equipaggio e mezzo lungo un percorso estremamente selettivo.

La tappa disputata ieri si è rivelata particolarmente complessa, con otto prove speciali che hanno richiesto grande concentrazione, resistenza fisica e una gestione attenta del camion. Nonostante le difficoltà, Serena Rodella con Ladies Dakar Team sono riuscite a portare il mezzo all’arrivo, centrando un risultato importante in una giornata definita da subito come molto impegnativa.



Oggi la terza tappa: meno prove, ma più chilometri

Oggi Serena Rodella con Ladies Dakar Team è attesa dalla terza tappa, che prevede tre prove speciali, per un totale di 266 chilomtri e una tappa complessiva di 515 chilometri, giornata che non sarà semplice. A fare la differenza sarà infatti la lunghezza complessiva del percorso, che metterà alla prova il mezzo e l’equipaggio sul piano della resistenza.

A rendere la giornata ancora più impegnativa ci saranno oltre 270 chilometri di trasferimento per il rientro, un tratto lungo e faticoso che richiederà massima attenzione e gestione delle energie.

La Dakar 2026 di Serena Rodella con Ladies Dakar Team prosegue quindi nel segno della determinazione e dello spirito di squadra, affrontando ogni tappa con l’obiettivo di superare i propri limiti e continuare a crescere giorno dopo giorno.