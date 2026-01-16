Rugby, Biella nel fortino dei campioni d'Italia: sarà sfida con Rovigo

Si alza il sipario sul penultimo atto della regular season di Serie A Elite: domenica 18 gennaio, con calcio d’inizio alle 15, Biella Rugby Club sarà di scena sul campo del Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, campione d’Italia in carica e storico dominatore del rugby italiano con 15 titoli tricolori sul palmarès.

La squadra rossoblù, forte di un’esperienza maturata ai massimi livelli e di un patrimonio di cultura sportiva che ne fa una delle realtà più rispettate nel movimento ovale italiano, occupa attualmente la terza posizione in classifica del campionato dietro a Petrarca e Viadana.

Biella Rugby Club si presenta a Rovigo con il desiderio di riscattare l’ennesima battuta d’arresto rimediata nella scorsa giornata contro Vicenza, una sconfitta che ha lasciato più di un rimpianto, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo metro di campo.

La trasferta in terra veneta rappresenta non solo una sfida contro una delle formazioni più titolate d’Italia, ma anche un banco di prova per il carattere e la crescita della giovane compagine biellese: una vera prova d’orgoglio.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Andiamo a Rovigo onorati di poter giocare al Battaglini. Un onore, ma anche una grande responsabilità. Avremo l’occasione di dimostrare, ancora una volta il nostro valore e far vedere di cosa siamo capaci, non andiamo sicuramente a Rovigo per guardare lo stadio, ma per cercare di imporci. Ad ogni partita si scende in campo per vincere, ma chiaramente sappiamo che vincere li sarà molto, molto difficile”.