A Bioglio la cena a base di bagna cauda con gli Alpini

Tra una settimana esatta ci si ritroverà a Bioglio per la cena a base di bagna cauda. A realizzarla gli Alpini del gruppo di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. L'appuntamento è per le 19.30 di sabato 24 gennaio nella sede delle penne nere.
