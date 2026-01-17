 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 17 gennaio 2026

A Bioglio la cena a base di bagna cauda con gli Alpini

A Bioglio la cena a base di bagna cauda con gli Alpini (foto di repertorio)

Tra una settimana esatta ci si ritroverà a Bioglio per la cena a base di bagna cauda. A realizzarla gli Alpini del gruppo di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. L'appuntamento è per le 19.30 di sabato 24 gennaio nella sede delle penne nere.

