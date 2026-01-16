Scuola Pallavolo Biellese e Giovanni Bonaccorso, le strade si dividono

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti comunica ufficialmente la fine del rapporto di collaborazione con il capo-allenatore Giovanni Bonaccorso. Diversamente da quanto circolato nelle scorse ore, la società ci tiene a precisare che la decisione è maturata di comune accordo con il tecnico.
Arrivato a Biella nel 2022, Bonaccorso è stato per due stagioni alla guida della nostra formazione di Serie D, per poi passare nell’estate del 2024 sulla panchina della prima squadra arancioblù in Serie C.
Oltre ad augurargli tutto il meglio per la sua carriera futura, la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti ci tiene a ringraziarlo per il contributo professionale che ha portato in palestra e nel percorso di crescita dei nostri atleti.
Per quanto riguarda l’impegno casalingo di sabato 17/1 contro Volley Busca, valido per la 13a giornata del campionato di Serie C, la prima squadra sarà momentaneamente guidata da Simone Nicolo e Svetoslav Angelov.