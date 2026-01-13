Motori, il team di Serena Rodella è nella top 5 di categoria della Dakar 2026 VIDEO

“Manca poco alla fine, dobbiamo restare concentrate”. A parlare la pilota biellese Serena Rodella che, insieme alla navigatrice Monica Buonamano e alla pilota Rachele Somaschini, sta affrontando la Dakar 2026, uno degli appuntamenti motoristici più attesi e seguiti dell'anno.

Al momento il team è 43° nella classifica assoluta, oltre ad aver centrato la 5° posizione nella categoria Camion H1. “La tappa 8 e 9 sono andate bene – commenta Rodella – nonostante le difficoltà legate al percorso. L'avventura è quasi finita, speriamo di portarla in fondo”.