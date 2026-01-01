Dakar 2026: Serena Rodella pronta al via tra le dune dell'Arabia Saudita FOTO e VIDEO

Il rombo dei motori è ormai l'unico suono che conta. La pilota biellese Serena Rodella è atterrata in terra straniera, pronta a dare il via ufficiale alla sua avventura nella Dakar 2026. Mentre il mondo si prepara a festeggiare il nuovo anno, il "Ladies Dakar Team" è già nel pieno dell'azione: lo start ufficiale della maratona nel deserto è fissato per il 3 gennaio.





Una sfida tutta al femminile su un gigante d'acciaio



Serena Rodella affronta questa sfida monumentale di oltre 7.000 chilometri all'interno di un equipaggio interamente femminile, un'eccellenza italiana nella categoria Classic. Al suo fianco ci sono la pilota Rachele Somaschini e la navigatrice Monica Buonamano. Il loro ufficio per le prossime due settimane sarà l'abitacolo di un Mercedes-Benz Unimog 435 del 1988, un mezzo storico preparato con cura dalla scuderia Tecnosport Rally per resistere alle condizioni estreme del deserto.



Ultime ore di test: si affina l'assetto



Le prime immagini e i video che giungono dal campo base mostrano un team concentrato e già operativo. Serena e le sue compagne hanno completato con successo tutte le operazioni preliminari e le verifiche tecniche obbligatorie. In queste ore, il team sta effettuando gli ultimi test cruciali sull'assetto del mezzo. Questi collaudi dinamici direttamente sulla sabbia sono fondamentali per verificare la risposta delle sospensioni e la stabilità del camion prima che la gara entri nel vivo, trasformando ogni duna in un ostacolo da superare.