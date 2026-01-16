Bocce, al via i tornei invernali 2026

Sono iniziati i tornei invernali 2026 a Biella e Buronzo.
A Biella mercoledì sera, nel girone A: Burcina Mosca-Burcina Rossetti 13-3, San Secondo Bennese Boccaletti-Piatto Sport Gabasio 12-13, Ternenghese Ronchese Pellielo-Ternenghese Ronchese Ottino 11-13, Viglianese Pavignano-Valle Elvo Mazza 13-2.
Nel girone B: Ternenghese Ronchese Miglietti-Valle Elvo Rasi-6-13, Bocce Valdengo Crappa-Novara Bocce Siracusa 11-13, San Secondo Bennese Loro-Torrazzese Giansetti- 11-6, Burcina Milani-Cossato Bocce-Andreoletti 13-3.
A Buronzo giovedì sera: Jolly Club Fornaro-Jolly Club Mazzon 1-13, Jolly Club Dallacqua-Jolly Club Donato 13-4, Jolly Club Badini-Valle Mosso Mossese Mento 7-12, Ternenghese Ronchese Graziano-Cossato Bocce Moda 13-11.