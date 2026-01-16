TeamVolley, giro di boa in B2: a Lessona arrivano le Libellule

Ultimo impegno dell’andata per il TeamVolley Lessona, che sabato alle 20.30 ospita sul campo di casa il Libellula Volley di Bra. Le biancoblù devono sfruttare il momento positivo, dopo l’impresa di Gorla. Benché ultime e ancora senza vittorie nel girone nazionale di Serie B2, sottovalutare le cuneesi è assolutamente vietato.

A presentare la partita è il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Sarà l’ultima uscita prima delle due settimane di pausa. Dovremo essere brave a confermare il trend positivo, fisico e mentale, rinforzato dalla vittoria in rimonta di sabato scorso a Gorla. Affrontiamo un avversario particolare. Dovremo rimanere focalizzate dal primo all’ultimo scambio, senza commettere l’errore di esagerare in termini di sicurezza in sé stesse. Ne approfitteremo per girare un po’ la formazione, anche per gestire i carichi di lavoro delle ragazze. Indipendentemente da tutto ciò, stiamo spendendo molto a livello atletico per essere pronte e cariche al rientro. Senza sottovalutare nessuno, vogliamo i tre punti. L’obiettivo delle prossime settimane è quello di risalire in classifica».

Aggiunge l’opposto Vanessa FILIPPINI: «Affrontiamo una sfida importante, contro una squadra di bassa classifica che però rispettiamo, anche perché non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Troppo spesso siamo cadute nel vizio di adattarci al gioco e al ritmo delle avversarie, quindi l’obiettivo settimanale è far sì che vengano a Lessona a “subire” la nostra pallavolo. In palio ci sono punti cruciali per la classifica: ogni sabato è fondamentale. La rimonta di Gorla ci ha dato grande spinta e ulteriori motivazioni. In palestra lavoriamo intensamente per prepararci al meglio, determinate e concentrate, a questa nuova sfida».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 17/1, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Libellula Volley Banca CRS

Prima Divisione TST

Martedì 20/1, ore 20.30. Palestra comunale di Tollegno (BI)

GS Tollegno – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 ECCELLENZA

Domenica 18/1, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – L’Antica Farinata Pallavolo Ovada

Under16 ECCELLENZA

Domenica 18/1, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella

Under14

Sabato 17/1, ore 16.45. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato

Under12 4x4

Domenica 18/1. Palestra C.S. “P. e A. Buzzi” di Trino V.se (VC)

Ore 10: Atena Volley Santhià Rossa – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 10.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Atena Volley Santhià Bianca

Ore 10.30: Buzzi Volley Trino Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

Ore 11: Buzzi Trino Volley Blu – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA