Regione, si insedia il nuovo Tavolo dello Sport: sarà uno strumento di consultazione con enti, associazioni ed enti locali

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha convocato e riunito al Palazzo della Regione Piemonte il nuovo Tavolo dello Sport, che ha visto anche l’insediamento dei componenti di nuova nomina. Il Tavolo dello Sport è stato istituito dalla Regione nel gennaio 2023 ed è l’organo consultivo per le politiche sportive in materia di promozione e impiantistica.

Spiega Bongioanni: «Il Tavolo dello Sport riunisce i massimi rappresentanti a livello regionale di comitati, federazioni e organizzazioni sportive e i rappresentanti degli Enti Locali. È una sede di consultazione e di ascolto fondamentale per predisporre insieme le politiche sportive, perché in esso si raccolgono le indicazioni tanto del mondo organizzativo dello sport quanto del territorio che rappresentano un contributo fondamentale agli indirizzi e agli strumenti chiamati a disegnare il Piemonte sportivo dei prossimi anni. Insieme al nuovo Tavolo che si è insediato predisporremo il Programma regionale pluriennale relativo agli interventi di promozione e impiantistica sportiva per le annualità 2026/28, che verrà sottoposto ad approvazione dal Consiglio regionale».

Insieme all’assessore Bongioanni e ai dirigenti del Settore regionale Sport hanno partecipato all’incontro i componenti designati per la nuova composizione del Tavolo: Stefano Mossino (Coni); Silvia Bruno (Cip); Marco Mannucci (Federazioni sportive); Gianfranco Porqueddu (Discipline sportive associate); Maria Teresa Alfano (Enti di promozione sportiva); Nicholas Padalino (Anci); Franca Biglio (Anpci – Associazione Piccoli Comuni); Matteo Cavallone (Ali). Fanno parte del Tavolo anche Roberto Colombero (Uncem), non presente, e il rappresentante Upi – Unione Province Italiane in attesa di nomina.

«Le loro indicazioni – sottolinea Bongioanni - saranno preziose per condividere priorità, criteri e linee di intervento che confluiranno nella nuova programmazione e che tradurremo nelle misure e nei bandi regionali sui fronti più diversi, dall’impiantistica agli eventi allo sport di base. L’obiettivo comune è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di persone allo sport e ai suoi valori, dando loro la possibilità di praticarlo in strutture efficienti, sicure, accessibili e moderne, diffuse sul territorio e che valorizzino l’impegno e la passione di tante realtà e dei loro dirigenti. Garantire ai cittadini piemontesi il miglior accesso possibile allo sport significa lavorare insieme per una società migliore».