Calcio, buon test per la Biellese: allenamento con partitella con il Lecce

Test di prestigio per la Biellese. Nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, i lanieri hanno sostenuto al Centro Sportivo di Novarello un allenamento congiunto con la prima squadra del Lecce. Le due formazioni hanno poi disputato una partitella di due tempi da 35 minuti ciascuno, conclusa 1-0 per i giallorossi.

Il club salentino, reduce dalla gara di ieri sera a San Siro con l’Inter, è in ritiro a Novara per i prossimi giorni in vista della sfida di domenica contro il Milan.

Per il tecnico Luca Prina è “un'esperienza importante per i nostri ragazzi. Si può solo imparare in momenti come questi giocando con una squadra di Serie A. È stato un buon allenamento e ci avvicina con fiducia alla sfida casalinga con la Cairese. L'obiettivo è centrare la terza vittoria di fila, finora mai accaduto quest’anno in campionato”.