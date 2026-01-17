A Ponderano corsi di cucina con "Diversamente Chef"

Il 14 gennaio è iniziato a Ponderano nella cucina del salone polivalente il corso di cucina organizzato dall'associazione Diversamente Chef in collaborazione con il Comune.

L'iniziativa non è solo un'opportunità per apprendere le arti culinarie, ma si pone anche un obiettivo più ambizioso: insegnare un mestiere ai partecipanti e favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro. "Attraverso attività pratiche e formative - spiega il sindaco Roberto Locca - i corsisti avranno l'occasione di sviluppare competenze utili, contribuendo così alla loro autonomia e crescita personale. Un sentito ringraziamento va al presidente dell'associazione, la sig.ra Mariarosa Carlino, per il suo impegno e la sua dedizione. Un grazie particolare va anche all'insegnante prof.sa Deborah Marangon e a tutte le persone che collaborano a realizzare questa meritevole iniziativa. Auguriamo a tutti un buon e proficuo lavoro, sperando che questa esperienza possa portare frutti positivi e significativi per ogni partecipante".