Trail Running, nasce il progetto T.C.C.

Trail running: nasce il progetto T.T.C., un circuito di gare pensato per valorizzare l’ambiente naturale e promuovere il Biellese attraverso lo sport. Il trail running è un’attività che permette di entrare a contatto diretto con la natura, instaurando una connessione fortissima tra atleta e ambiente circostante. Inoltre, si tratta di un buon modo per far conoscere il territorio, invogliando i partecipanti a esplorare più a fondo la zona. Con lo scopo di favorire la conoscenza di queste aree, sensibilizzare la tutela ambientale e promuovere il Biellese, nasce il T.T.C., ovvero il progetto “Trail Turismo Csen”, un circuito di gare affiliate CSEN (“Centro sportivo educativo nazionale”), Comitato Provinciale di Biella.

Calendario:

Candelo, 31 gennaio 2026: Ysangarda Night Trail K19 e K10, non competitiva;

Biella, Cossila San Grato, 8 marzo 2026: Trail Valle Oropa K25 D+950, competitiva;

Sordevolo, 5 luglio 2026: Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitiva;

Biella, Oropa, 4 ottobre 2026: Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva;