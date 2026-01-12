Serena Rodella illustra i retroscena della Dakar, fra le gare più impegnative al mondo FOTO e VIDEO

Dalla sabbia che “inghiotte” tempo prezioso alla gestione della fatica nelle tappe più lunghe e selettive: la Dakar 2026 di Serena Rodella continua a regalare pagine intense, raccontate tappa dopo tappa attraverso gli aggiornamenti dal deserto.

Il Ladies Dakar Team apre una finestra diretta su una delle competizioni motoristiche più dure al mondo: momenti di gara, sequenze di guida, la partenza di una prova speciale, ma anche retroscena e dettagli “da bivacco” che aiutano a capire cosa significa vivere davvero la Dakar, tra concentrazione, strategia e imprevisti.

Tra i passaggi più significativi raccontati fin qui, la temuta Marathon, una prova di resistenza con ampio chilometraggio e gestione del mezzo senza il normale supporto, e la successiva fase di gara che ha messo alla prova l’equipaggio anche sul piano tecnico. Dopo una settima tappa piuttosto difficoltosa, caratterizzata dalla perdita di minuti preziosi a causa dell’ambiente impervio, si conclude una giornata ricca di energia, spunti e novità.