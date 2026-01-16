 / SPORT

Ladies Dakar, tappa 11 da batticuore: Rodella e il team resistono alla fatica VIDEO

La Dakar entra nel vivo e le Ladies continuano a scrivere la loro avventura, chilometro dopo chilometro.

Una giornata lunga, durissima e carica di emozioni quella vissuta ieri giovedì 15 gennaio dalle Ladies impegnate alla Dakar 2026. La tappa 11 ha messo a dura prova equipaggi e mezzi, ma il team tutto al femminile ha dimostrato ancora una volta determinazione e spirito di sacrificio.

"È stata una giornata estenuante", racconta Serena Rodella, pilota biellese che insieme alla navigatrice Monica Buonamano e alla pilota Rachele Somaschini sta affrontando uno degli appuntamenti motoristici più attesi e seguiti dell’anno. "Siamo partite dal bivacco alle 5:58 e siamo rientrate solo alle 20:11, dopo 846 chilometri totali".

Una tappa massacrante, caratterizzata da speciali durissime: pietre, buche e continui dossetti non hanno lasciato respiro agli equipaggi. Condizioni estreme che hanno richiesto grande concentrazione e resistenza fisica. "Oggi non ci hanno dato tregua, ma in ogni caso l’abbiamo portata a casa", prosegue Rodella, sottolineando la soddisfazione per aver superato anche questa prova.

Il traguardo finale è ormai vicino: mancano solo due giorni alla conclusione della Dakar e il tempo, nonostante la fatica accumulata, sembra essere volato. "Teniamo duro fino alla fine", è il messaggio carico di determinazione della pilota, che non dimentica di ringraziare chi segue e sostiene il team giorno dopo giorno.

Oggi il percorso prevede la prova da Al Henakiyah a Yambu, mentre domani si disputeranno le finali. Intanto arriva un’ulteriore nota positiva: il team ha recuperato ancora posizioni in classifica, confermando una crescita costante lungo tutto il rally posizionandosi 40° assolute, 5° categoria camion.

