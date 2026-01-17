 / AL DIRETTORE

AL DIRETTORE | 17 gennaio 2026, 08:30

Mercato a Biella, no al trasferimento, un lettore: "Ho firmato anche io, ecco perchè"

Se all'epoca è stato deciso di trasferirlo forse qualche motivo c'era

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gradirei solo trasferire il mio, e di tanti miei concittadini, disappunto per il trasferimento del mercato dalla posizione attuale al centro. Sicuramente andava bene qualche decennio scorso quando le auto erano molte meno, si trovava ancora qualche parcheggio e via Pietro Micca non sembrava un'arteria periferica dell'interland milanese. 

Se all'epoca è stato deciso di trasferirlo forse qualche motivo c'era. Se vogliamo valorizzare il centro di Biella cominciamo con la sicurezza, l'igiene per le vie cittadine che sono ridotte a latrine per i cani e finiamola di dire che è tutta colpa degli Orsi se il centro ha perso il suo fascino, se chiudono i negozi. 

Anche Novara e Vercelli hanno i loro centri commerciali, ma non mi sembra che siano nelle nostre condizioni. Comunque oggi ho firmato anch'io in piazza Falcone e spero tanto che il mercato resti li dov'è. 

Grazie per l' attenzione

Claudio Gilardino

