Prestazioni di esperienza all'Insubria Cup per la New Generation FOTO

Durante le giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio, si è svolta l'Insubria Cup, competizione di combattimento che da molti anni riunisce centinaia se non migliaia di atleti di Taekwondo. L'evento si è svolto, come da consuetudine, all'E-Work Arena di Busto Arsizio, polo concentrico dello sport Lombardo, fortezza dell'UYBA volley, squadra di pallavolo di serie A1 femminile.

Alla competizione hanno preso parte 117 società con 722 atleti, provenienti da sette nazioni diverse (Italia, Spagna, Svizzera, Arabia Saudita, San Marino e Francia). Il Piemonte si è fatto sentire con dieci società, ottenendo buoni risultati nel complesso; tra queste figura l'ASD New Generation Taekwondo, società con sede a Roasio (VC) e a Pavignano (BI), guidata dai tre maestri Giorgio Moi, Stefano Moi e Maurice Magoni.

Presenti per la società otto atleti in gara, i risultati:

- Edoardo Morino Kids | M -33 kg | Gruppo D (cinture Blu/Rosse): ORO per lui dopo un incontro vinto, ha gareggiato con determinazione e impegno

- Elena Bozzo Junior | F -52 kg | cinture Nere: è uscita ai quarti di finale, dimostrando comunque una buona crescita personale e atletica

- Francesca Barrelli Junior | F +68 kg | cinture Blu/Rosse: BRONZO per lei, esi è fermata in semifinale contro una atleta di esperienza

- Abrar Ibnorida Cadets | F -47 kg | Gruppo D (cinture Blu/Rosse): è uscita ai sedicesimi di finale, confermando però crescita in esperienza

- Massaoud Rayen Ben Cadets | M -45 kg | Gruppo D (cinture Blu/Rosse): è uscito ai sedicesimi di finale, comprovando lo stesso le sue abilità latenti

- Gabriel Spano Senior | M -80 kg | cinture Blu/Rosse: BRONZO per lui, si è battuto contro l'atleta con più esperienza nella categoria, dimostrando di saper competere a buoni livelli

- Rebecca Cisaria Cadets | F +59 kg | Gruppo D ( cinture Blu/Rosse): BRONZO per lei, sha combattutto con orgoglio e risolutezza.

- Liam Bertoloni Senior | M -87 kg | cinture Nere: BRONZO per lui, ha dimostrato di poter confrontarsi con atleti di buon livello

I maestri si sono detti discretamente soddisfatti, evidenziando la crescita personale e atletica di molti degli atleti in gara come un buon punto di partenza per cominciare la stagione 2026 nel migliore dei modi. La volontà dei tecnici è alzare il livello, portando gli atleti a competere con i migliori delle loro rispettive categorie.

La prossima competizione a cui parteciperà la New Generation sarà la Lions Cup di Jesolo (21 e 22 marzo 2026).