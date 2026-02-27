TeamVolley - Serie B2, inizia la salita: il TeamVolley riceve Castellanza

Il TeamVolley Lessona è atteso da un trittico di partite molto difficili, che lo vedrà fronteggiare le avversarie di vertice del girone nazionale di Serie B2. La prima di queste si gioca (di nuovo) in casa, sabato alle 20.30: dall’altra parte della rete attende il DuoVolley Castellanza .

Il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la partita d’andata: a Legnano avevamo perso 3-1 una gara bella e combattuta, superando anche le due ore di gioco. Meritavamo il tie-break, al netto del vincitore. Ripartiamo dal gioco espresso in quell’occasione e dai nostri punti forti, che sono difesa e contrattacco. L’idea è necessariamente quella di provare a migliorare il risultato, anche perché saremo in casa e davanti al nostro pubblico. Ci aspettiamo una sfida fisica, Castellanza è forte: fa una gran pallavolo e sa difendere bene. Abbiamo lavorato affinché si possa resistere di più negli scambi particolarmente lunghi, su continuità e resilienza. Siamo carichi, non vediamo l’ora di giocare».

Aggiunge la schiacciatrice Virginia SOLA: «Siamo pronte a scendere in campo, portando con noi tutto il lavoro fatto in queste settimane in palestra. In effetti il match dell’andata ci aveva lasciato delusione, ma anche una grande certezza: siamo in grado di dare del filo da torcere pure alle avversarie più fisiche. Per quanto loro siano solide, abbiamo già dimostrato di poter competere alla pari per lunghi tratti. Arriviamo da un periodo positivo e l’obiettivo per sabato è chiaro: trasformare la consapevolezza in veri e propri punti. Non conterà solo la prestazione, ma anche la capacità di rimanere lucide nei momenti-chiave. Vogliamo dimostrare che quel “segnale” dato sul loro campo non era stato un caso, ma l’inizio di un percorso».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 28/2, ore 20.30 | Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Datachromlab DuoVolley Castellanza

Prima Divisione TST

Lunedì 2/3, ore 20.30 | Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Gaglianico Volley School

Under18 – Finale 5°/6° posto TST

Domenica 1/3, ore 18 | Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Euroadhesiv Omegna Pallavolo

Under12 4x4

Sabato 28/2 | Palestra comunale di Santhià (VC)

Ore 10.30: Atena Volley Santhià Rossa – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

Ore 10.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Buzzi Volley Trino Blu

Ore 11: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Atena Volley Santhià Rossa

Ore 11: Atena Volley Santhià Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 11.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA

Ore 12: Buzzi Volley Trino Blu – CONAD TEAMVOLLEY BLU

