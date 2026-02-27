Alagna Valsesia, domani la gara di sci alpinismo “Al Wold” di Ski Team Valsesia

Domani, sabato 28 febbraio, avrà il via la prima edizione della gara di sci alpinismo “Al Wold” ad Alagna Valsesia (VC), organizzata dallo Ski Team Valsesia. Le iscrizioni per l’amatoriale e la competitiva apriranno alle 17.30 direttamente sul posto e la partenza è prevista per le 18.30 sulla pista “Wold”. La quota per partecipare è di 20 euro e comprende il “Pasta Party” presso il ristorante “Al Wold” che si terrà in conclusione dell’evento.

La competizione testimonia il crescente interesse rivolto verso questo sport a seguito del suo inserimento nelle Olimpiadi 2026. Per tutti gli amanti dello sci alpinismo sarà un’occasione unica di gareggiare sotto le stelle: sarà pertanto obbligatorio essere muniti di casco e luce frontale. Il percorso prevede un anello di 800 metri con un dislivello positivo di 70 metri: l’obiettivo sarà completare il maggior numero di giri completi del tragitto in un’ora, in stile endurance.

Per maggiori informazioni telefonare al seguente numero: +39 339 605 5166 (Manuel).






