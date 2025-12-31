Biella, il 2025 è l'anno dei successi: si conclude una stagione senza precedenti

Il 2025 si è imposto come un anno di svolta per Biella e per l’intero Biellese. Una sequenza di eventi di portata nazionale e internazionale, affiancata da risultati sportivi storici e da riconoscimenti di alto profilo culturale, ha restituito al territorio una visibilità raramente sperimentata in passato. Una prova di forza che ha fornito a cittadini e amministrazioni la dimostrazione che il territorio, se vuole, può raggiungere risultati immensi, senza arrancare. Una sfida continua fra attrazione e turismo, logistica e programmazione, senza mai sfigurare di fronte alle grandi città, e perfettamente in grado di reagire di fronte alle sfide dei grandi eventi.

2025, ecco l'anno che verrà a Biella: si comincia con il Giro d'Italia e l'Adunata Alpina

Calcio, la Biellese torna in Serie D (23 marzo)

Biellese, è serie D: il sogno è realtà

Ad aprire il 2025 con entusiasmo è un grande annuncio per lo sport locale: la promozione della Biellese in Serie D, conquistata al termine di una stagione di vertice, ha segnato il ritorno della squadra in una categoria nazionale, dopo oltre quindici anni. Un successo che per Biella va ben oltre il risultato sportivo.

Biellese in Serie D, una festa attesa da 16 anni: “Il segreto del successo? Senso di appartenenza alla città”

Cultura e formazione, Accademia Perosi riconosciuta Università (5 maggio)

Nel 2025, fra successi sportivi e grandi eventi, c’è spazio anche per l’arte e la cultura: l’Accademia Perosi ha ottenuto il riconoscimento come università. Biella ospita oggi il secondo ateneo riconosciuto della musica in Italia, certificando un percorso istituzionale di eccellenza nel campo della formazione musicale.

Biella fa la storia: l’Accademia Perosi diventa la seconda università della musica in Italia FOTO e VIDEO

96ª Adunata Nazionale degli Alpini (9-10-11 maggio)

L’Adunata Nazionale degli Alpini è l’evento simbolo del 2025 biellese. Per la prima volta nella sua storia, la città ha ospitato il grande raduno delle penne nere, accogliendo centinaia di migliaia di persone in tre giorni. Oltre 400mila presenze complessive e circa 90mila alpini hanno attestato la portata straordinaria dell’appuntamento. Oltre ai numeri sensazionali, l’Adunata ha mostrato la capacità del territorio di fare rete, offrendo un’immagine di efficienza, partecipazione e accoglienza che ha segnato un punto fermo nella storia recente di Biella.

96a Adunata Alpini a Biella, le immagini dei tre giorni di festa prima della sfilata FOTOGALLERY

96° Adunata Nazionale, Biella sfila davanti alla propria città: la storia è scritta FOTO e VIDEO

Giro d’Italia 2025: si parte da Biella (30 maggio)

Biella protagonista del Giro d’Italia: oggi la 19° tappa tra sport, cultura e visibilità internazionale

A poche settimane dall’Adunata, Biella è tornata sotto i riflettori con la partenza della 19ª tappa del Giro d’Italia. Il ritorno della Corsa Rosa ha rafforzato il legame storico tra la città e il grande ciclismo, inserendo il nome di Biella in una narrazione sportiva seguita in tutta Italia e all’estero. Sport e promozione territoriale vanno ora di pari passo e si susseguiranno, in questa e in molte altre occasioni, una miriade di eventi collaterali dove cittadini, associazioni e istituzioni collaboreranno per consolidare l’immagine biellese, come sede credibile e ampiamente collaudata per i grandi appuntamenti nazionali.

Giro d'Italia, la partenza della 19° tappa da piazza Martiri VIDEO

Progetto “52-2000”: 52 vette sopra i 2000 metri, in 3 giorni (14 agosto)

“52 Duemila sopra il Biellese”: due runner, tre giorni, 52 vette per raccontare un territorio che vuole farsi vedere FOTO e VIDEO

Accanto ai grandi eventi, il 2025 ha valorizzato anche iniziative nate dal territorio. Il progetto “52-2000”, realizzato da due runner biellesi, Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola, ha unito impresa sportiva e promozione ambientale, portando alla conquista di tutte le 52 cime del Biellese sopra i 2000 metri in soli tre giorni. Un’iniziativa che ha acceso i riflettori sulle montagne, proponendo una narrazione sportiva, come strumento di valorizzazione culturale e turistica.

"52-2000", iniziata l'avventura sulle montagne biellesi FOTO e VIDEO

Ciclismo, la Vuelta a España, passaggio nel Biellese (23 agosto 2025)

L’anno trascorso ha segnato un primato storico anche sul piano internazionale: per la prima volta, la Vuelta a España è partita fuori dalla penisola iberica, coinvolgendo il Piemonte e attraversando anche il Biellese. Il passaggio della tappa inaugurale ha proiettato la provincia in una dimensione europea, rafforzando una stagione già eccezionale per visibilità e attenzione mediatica. Dopo Adunata e Giro, la Vuelta ha concluso un trittico a cui pochi credevano di poter assistere.

Vuelta, la storia del ciclismo attraversa il Biellese: spettacolo e passione lungo le strade piemontesi FOTO e VIDEO

Biella Rugby in Serie A Élite (11 settembre)

Ritornando allo sport locale, degna di nota è la promozione del Biella Rugby in Serie A Élite, il massimo campionato nazionale. Un traguardo senza precedenti, frutto di un percorso di crescita costruito nel tempo. L’ingresso nell’élite del rugby italiano ha consacrato il club come una delle realtà emergenti del panorama nazionale.

Biella Rugby scrive una pagina della storia, promossa in Elite

Fede, santificati Frassati e Acutis (7 settembre)

Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis santi insieme, domenica il rito di canonizzazione

Sport, cultura, grandi eventi, ma il 2025 non pecca nemmeno sul lato spirituale. La morte di Papa Francesco ha comportato il rinvio delle canonizzazioni di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, figure particolarmente care anche ai biellesi. Il successivo annuncio della santificazione congiunta ha riacceso l’attenzione su due testimoni di fede molto vicini alla sensibilità locale.

Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono Santi, giornata storica anche per la comunità biellese FOTO e VIDEO

Pallacanestro Biella: è tempo di ristrutturare (17/24 dicembre)

Al termine dell’anno un ulteriore grande ritorno: Pallacanestro Biella è pronta per “scendere in campo”. L’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha segnato l’inizio di una nuova fase di stabilità per il club. Dopo anni complessi, l’atto ha restituito prospettiva a una realtà storica dello sport biellese, ponendo una base di ripartenza, per uno degli sport più amati dai biellesi.

Pallacanestro Biella, omologati gli accordi di ristrutturazione: si apre una nuova fase