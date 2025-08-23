Vuelta, la storia del ciclismo attraversa il Biellese: spettacolo e passione lungo le strade piemontesi FOTO e VIDEO

Un giorno storico per il ciclismo e per il Biellese: per la prima volta nei suoi 80 anni di storia, la Vuelta a España è partita dall’Italia, regalando al Piemonte una tappa memorabile tra cultura, paesaggio e grande sport.

La tappa odierna della Vuelta numero 80 ha preso il via dallo splendido scenario della Reggia di Venaria Reale, nel Torinese, per poi attraversare le colline e i paesi del Biellese, diretta verso Novara, dove tra poco si concluderà con una volata attesa dai velocisti.

Il passaggio nel Biellese ha trasformato le strade in una festa popolare. Migliaia di persone hanno gremito i bordi del percorso, applaudendo prima il gruppo dei fuggitivi e poi il plotone compatto lanciato a tutta velocità. Un entusiasmo travolgente, con adulti e bambini assiepati lungo le carreggiate, cellulari e fotocamere in mano, pronti a immortalare ogni attimo.

Ma oltre allo spettacolo, c’è anche una gioia tutta italiana: sul Gran Premio della Montagna della Serra, il primo della corsa, a trionfare è stato l’azzurro Alessandro Verre, che conquista la vetta e si assicura la maglia a pois come miglior scalatore di giornata. La salita della Serra, che ha messo alla prova gambe e fiato, si è sviluppata per 6,4 chilometri, con una pendenza media del 5,3% e un’altitudine di arrivo fissata a 583 metri. Un’ascesa regolare ma insidiosa, affrontata con decisione da Verre, capace di staccare gli avversari e prendersi il primo GPM della Vuelta.

Intanto, resta l'immagine di un Piemonte protagonista assoluto: con, si conferma un set naturale ideale per i grandi eventi sportivi internazionali.

Quella di oggi è solo la prima delle tre tappe piemontesi che anticipano il passaggio in Francia e il rientro della corsa in Spagna. Un debutto italiano che entra di diritto nella storia della Vuelta — e che Biella, con orgoglio, ricorderà a lungo.

La tappa, disegnata per esaltare le doti dei velocisti, ha regalato la maglia rossa nella città di Novara a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)il belga, favorito alla vigilia, dominando la volata e anticipando Ethan Vernon (Israel Premier Tech) e Orluis Aular (Movistar).