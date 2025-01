2025, ecco l'anno che verrà a Biella: si comincia con il Giro d'Italia e l'Adunata Alpina

“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà” cantava Lucio Dalla nella sua pièce immortale che abbiamo cantato tutti alle feste o in solitaria in macchina. Ma visto che è solo una canzone giusto prima di approcciare il nuovo anno guardiamo agli eventi che caratterizzeranno il 2025 per il Biellese.

Fuor di dubbio che il mese di maggio sarà quello che viene atteso con ansia e, allo stesso tempo, con gioia e non solo dagli Alpini. L’Adunata è un evento unico nel suo genere e Biella si sta preparando ad accogliere migliaia di persone: un'occasione di promozione nazionale quanto mai unica che dobbiamo saper far fruttar al meglio. Abbonati al ciclismo, avremo la tappa del Giro d’Italia che partirà dalla nostra città. Sarà negli ultimi giorni sicuramente decisiva, sarà ancora Pogacar?

Occhio poi al Giubileo dei giovani in programma dal 28 luglio al 3 agosto perché in quei giorni sarà proclamato Santo nel centenario della morte Pier Giorgio Frassati. Il connubbio giovani, montagna e solidarietà diventa quindi un manifesto che potrebbe giovare al nostro territorio. In tema di ricorrenze vale la pena poi citare i 150 anni del Teatro Sociale Villani e i 90 anni dal circuito cittadino Formula Grand Prix in cui il centro cittadino fu preso d‘assalto dai motori rombanti.

Ricorrono anche i 40 anni del gemellaggio con la cittadina peruviana di Arequipa e per quanto riguarda la storia la fine della Seconda Guerra Mondiale che a Biella sarà ricordata non il 25 ma il 24 aprile proprio di 80 anni prima.