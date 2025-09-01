Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis santi insieme, domenica il rito di canonizzazione

Dopo mesi di attesa, siamo entrati in una delle settimane più importanti per la comunità biellese. Domenica 7 settembre i beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis diventeranno santi insieme.

La decisione di papa Leone XIV era giunta lo scorso mese di giugno. La canonizzazione di Acutis era prevista per il 27 aprile 2025, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, ma era stata sospesa a seguito della morte di papa Francesco. Quella di Frassati, invece, era stata annunciata dal pontefice argentino e programmata per il 3 agosto, nel corso della Giornata dei Giovani, prima del cambio di data. Sarà un momento storico intriso di preghiera e spiritualità.

A Biella sono in programma una serie di momenti per condividere tutti assieme questo appuntamento: sabato 6 settembre, alle 21, in Duomo avrà luogo una veglia di preghiera. L'indomani, invece, sempre nella cattedrale, si terrà un collegamento in diretta da Roma per il rito di canonizzazione (a partire dalle 9.45) a cui seguirà la Santa Messa Solenne in presenza. Per l'occasione, la parrocchia di Santo Stefano invita fedeli, bambini, giovani, famiglie, insegnanti e personale preposto a donare materiale scolastico (elementari e medie) a sostegno della Casa Emporio.

Da tempo le due figure sono entrate nei cuori e nelle preghiere dei biellesi. Acutis, studente italiano morto a soli 15 anni e beatificato nel 2020, è noto nel Biellese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra le nuove generazioni, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web. Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia tanto da dar vita ad una mostra online incentrata sui miracoli eucaristici. A Biella, nel 2022, la madre del ragazzo era giunta in Duomo per affidare alcune reliquie alla Diocesi, guidata dal vescovo Roberto Farinella.

Nato nel 1901 e originario di Pollone, Frassati è stato membro della FUCI e di Azione Cattolica. Figlio dello storico direttore del quotidiano La Stampa, Alfredo Frassati, Pier Giorgio era un giovane appassionato di montagna e ha dedicato la sua breve vita ai poveri e agli ultimi dimostrando una profonda carità cristiana. Morì prematuramente, a soli 24 anni, il 4 luglio 1925. Da molti decenni, la sua figura è stata fonte di ispirazione per le nuove generazioni, biellesi e non. Inoltre, il 20 maggio 1990 papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato. Ancora oggi, la casa di Pollone, così come la cappella funebre, sono meta di pellegrinaggio.