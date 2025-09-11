Biella Rugby Club, entrano in Elite nuovi volti: Tommaso Protto, Elia Castello, Tommaso Barilli, Marco Silvestrini e Giacomo Salussolia FOTO

Biella Rugby Club guarda al futuro puntando sui giovani, è così da sempre, per questo che con grande con entusiasmo, annuncia che ad arricchire la rosa della prima squadra saranno nuovi innesti provenienti direttamente dal proprio vivaio. A entrare nel gruppo Elite sono infatti cinque giovani gialloverdi: Tommaso Protto, Elia Castello, Tommaso Barilli, Marco Silvestrini e Giacomo Salussolia, protagonisti nella scorsa stagione con Cadetta e Under 18.

Non solo nuove leve: tornano a vestire la maglia del cuore anche due volti noti al club: Giacomo Cerchiaro e Ayoub Mafrouh, dopo un paio d’anni di esperienza in altri contesti.

A commentare i nuovi ingressi è il direttore sportivo Corrado Musso: “È una grande soddisfazione vedere tanti ragazzi che, partendo dal nostro settore giovanile, approdano nel gruppo della prima squadra. Tra loro c’è Elia Castello, che aveva già esordito in Serie A in occasione di un incontro a fine stagione, poi si è infortunato e ha dovuto pazientare a lungo prima di poter tornare in campo. Tommaso Barilli, invece, è arrivato da Ivrea la scorsa stagione; anche lui rientrava da un infortunio importante e lo abbiamo supportato nel suo ritorno in campo con la Cadetta. Avendo riscontrato ottime qualità, abbiamo deciso di coinvolgerlo nel gruppo Elite. Gli altri ragazzi provengono tutti dal settore giovanile del Biella Rugby e dimostrano ottime qualità tecniche e atteggiamenti positivi. Marco Silvestrini e Giacomo Salussolia sono figli d’arte: i loro papà hanno giocato con il Biella anni fa, e attualmente il padre di Marco è uno dei due team manager della prima squadra. Tommaso Protto non è figlio d’arte, ma fratello d’arte: ha due fratelli che già giocano con noi, e genitori molto coinvolti nella vita del club. È vero, tutti loro hanno ancora poca esperienza, ma avranno la preziosa opportunità di allenarsi con la prima squadra: un’occasione importante per crescere”.

Il direttore sportivo ha voluto sottolineare anche l’aspetto emotivo di questo traguardo: “Immagino la soddisfazione che proveranno nell’indossare la maglia del cuore nel massimo campionato. Lo dico con un pizzico d’invidia, perché anch’io sono cresciuto rugbisticamente tra le fila del Biella Rugby e so cosa significa scendere in campo portando i nostri colori. Poterlo fare, per la prima volta nella storia del club, nella massima divisione italiana, credo sia un sogno che si realizza”.

Infine, un saluto speciale ai due giocatori che rientrano a casa: “Do il bentornato a Giacomo Cerchiaro e Ayoub Mafrouh, che dopo un paio d’anni in altri club hanno espresso il desiderio di tornare. Li coinvolgeremo anche nello sviluppo del club: Giacomo come preparatore atletico, Ayoub come tecnico. Entrambi supporteranno il progetto di reclutamento e avranno la possibilità di mettersi alla prova in un campionato che non conoscono ancora, ma che hanno grande voglia di affrontare. In bocca al lupo a tutti: sono sicuro che ci regaleranno grandi soddisfazioni, e che anche loro sapranno vivere un’esperienza personale intensa e gratificante”.