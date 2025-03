Biellese, è serie D: il sogno è realtà

In foto, i momenti della festa (foto di Giacomo Moscarola)

La Biellese è in Serie D. Dopo 16 anni di attesa la formazione laniera lascia l'Eccellenza e conquista il passaggio di categoria superando davanti al proprio pubblico, nel campo di Corso 53° Fanteria, l'Accademia Borgomanero con il punteggio finale di 5 a 1, grazie alle reti di Bernardo, Naamad (autore di una doppietta), Colletta e Velcani; a favore degli ospiti lo sfortunato autogol di Pavan.

Complice la caduta esterna della diretta rivale della Pro Eureka sull'ostico campo di Volpiano (2-1), gli uomini di Luca Prina si sono laureati campioni del girone con 4 giornate di anticipo. Al fischio finale del direttore di gara, la grande festa ha avuto inizio, con i giocatori pronti a sfilare sotto le tribune dei tifosi.

Un solo grido ha riecheggiato in campo: “Siamo noi la Biellese, ce ne andiamo in Serie D”. Complimenti ai ragazzi per l'impresa sportiva, il grande calcio è tornato nel capoluogo di provincia.