Pallacanestro Biella, omologati gli accordi di ristrutturazione: si apre una nuova fase

“Pallacanestro Biella comunica che il Tribunale di Biella ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti, aprendo una nuova fase di stabilità e prospettiva per la Società e per il progetto sportivo e sociale che essa rappresenta. La sentenza di omologa, pubblicata il 17 dicembre 2025, conclude positivamente un percorso lungo e complesso, costruito grazie a lavoro quotidiano, scelte responsabili e impegno costante”. Queste le parole apparse in una nota stampa diffusa dalla società sportiva sui propri canali social.

E aggiunge: “Questo risultato è il frutto di una comunità silenziosa ma determinante: persone che, negli ultimi tre anni, hanno continuato a sostenere il progetto di Pallacanestro Biella credendo nel valore sociale dello sport, anche quando il contesto era difficile e le soddisfazioni mediatiche limitate. Al centro del piano omologato vi è la continuità dell’attività sportiva e giovanile, intesa come spazio di crescita, educazione e inclusione per i ragazzi e per l’intera comunità sportiva locale. In questo cammino, il legame con Biella Next è stato essenziale. La sua attività ha rappresentato il cuore operativo del progetto, garantendo presenza costante nelle palestre, attenzione alle famiglie, formazione degli allenatori e un radicamento autentico nella comunità sportiva. Senza questo lavoro quotidiano, svolto con passione e discrezione, il percorso di risanamento non avrebbe potuto raggiungere l’esito odierno”.

Pallacanestro Biella desidera inoltre esprimere “un ringraziamento sincero e partecipe ai professionisti che hanno accompagnato la Società in tutte le fasi legali e tecniche della procedura, mettendo competenza, rigore e sensibilità al servizio di un progetto complesso e delicato, in particolare all’avvocato Andrea Basso, per il costante presidio giuridico e processuale, e al dott. Piero Sidro, per il fondamentale lavoro di attestazione e analisi, svolto con attenzione, indipendenza e profonda conoscenza della realtà aziendale e sportiva. Un ringraziamento particolare va infine a tutti coloro che hanno continuato a esserci: sponsor e sostenitori, volontari, allenatori, dirigenti, atleti, famiglie, e chi, anche senza clamore, ha scelto di sostenere un progetto che vede nello sport non solo competizione, ma responsabilità sociale e impegno educativo”.

La nota stampa conclude che “Pallacanestro Biella guarda ora al futuro con rinnovata consapevolezza, determinata a proseguire un cammino che ha un obiettivo chiaro: continuare a essere un punto di riferimento per la comunità sportiva locale, attraverso i giovani, lo sport e i valori che li uniscono”.

Tra i primi a commentare la notizia vi è l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Grande regalo di Natale per tutta la città che crede nello sport. Quel marchio ha portato in alto il nome di Biella in ambito nazionale ed internazionale. Non è un patrimonio dei singoli ma è un patrimonio ed un valore per tutta la città! Se la dirigenza lo riterrà opportuno, sarei ben lieto di accogliere i rappresentanti di Pallacanestro Biella per studiare insieme le opportunità al fine di far risplendere quel simbolo. Nelle ultime settimane si è visto al Forum quanto arda ancora la voglia di basket in citta: l’entusiasmo c’è, le strutture ci sono, l’amministrazione è presente… ci sono tutti gli ingredienti per ottenere grandi soddisfazioni”.