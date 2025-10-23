Tante cose da fare nel we del 24, 25 e 26 ottobre

Venerdì 24 ottobre

- Andorno, presentazione libro biblioteca di Rita Massarenti "La Passione" ore 21

- Fabbriche Aperte Piemonte

- Brusnengo, incontro formativo e pratico sulla disostruzione delle vie respiratorie, organizzato dall'Associazione Terre Rosse Cultura ed Eventi. Sarà presente Manuel Martinello, istruttore BLSD

- Viverone, Chiesa parrocchiale, dalle 21 Festività di Santa Cecilia, gran concerto

- Cossato, Teatro Comunale, dalle 21 Spettacolo teatrale “SE.NO - Una storia vera di cura e rinascita”

- Campiglia Cervo, Circolo Valet, frazione Asmara, dalle 21 Incontro con l'autrice - Linda Tugnoli presenta il suo ultimo libro "Il paese dei morti"

- Biella, “I Venerdì di Biella Trad”

- Pralungo, Torneo Sezionale di Scopa Baraonda

- Biella, EBI – Experience Biella Innovation con il prof. Nicola Donti, in programma alle ore 18.00 presso Sella Lab (Biella): “Ogni parola crea realtà: il valore etico del linguaggio”.

- Biella, verrà inaugurata presso lo Spazio Cultura ore 18 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in Via Garibaldi la mostra “Aldo Flecchia. 45 anni di scultura: omaggio alla donna”.

- Vigliano Biellese, Teatro ERIOS, via Quintino Sella, 57 dalle 20,45 "ACCABADORA. L'ULTIMA MADRE" di Michela Murgia

Sabato 25 ottobre

- Biella, concerto auditorium Città Studi Biella Gospel Choir

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 15 Visita al Cimitero Monumentale nei colori del foliage. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario alle ore 14.45

Durata: circa 1 ora e 30 minuti

- Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, dalle 10 CARTA. La forza espressiva della Paper Art

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa, dalle 10 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Forest Bathing: foliage di benessere

- Biella, alle ore 21 nella bella cornice della Parrocchia San Biagio in Biella, via Rosselli, con certo dei cori "Coro100% misto - Made in Biella" diretto da Sandro Montalto e Coro "A.N.A La Cesëta" diretto da Marco Capella.

- Brusnengo, alle ore 21.00 presso l'auditorium della scuola secondaria la Pro Loco di Brusnengo organizza lo spettacolo teatrale "Nel posto giusto al momento sbagliato!"

Commedia brillante in italiano e piemontese ad opera del gruppo teatrale "Gli Scampoli" a ingresso libero.

- Vigliano, 2° Escursione d'Autunno, in programma dalle 9

- Biella, Duomo, dalle 16 Chiesa della Confraternita della SS.Trinità visita guidata

- Castelletto Cervo, al polivalente "L'orto delle zucche" pomeriggio tra truccabimbi, merenda, laboratori e castagnata, dalle 14,30

- Biella, Tempio crematorio di Biella la commemorazione cari comitato A Casa con Me dalle 10,30

- Fabbriche Aperte Piemonte

- Cavaglià, festa d'Autunno

- Ponderano, serata teatro dialettale ore 21

- Biella, CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO, via Orfanotrofio 16, dalle 10 DIVENTA VOLONTARIO

- Biella, mostra Aldo Flecchia dalle 15 laboratorio con l'autore alle 16

- Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, dalle 10 CARTA. La forza espressiva della Paper Art dalle 10

- Biella, auditorium Lanificio Sella, convegno "Un Mondo possibile" dalle 10

- Biella, San Sebastiano concerto "Spe" For Africa Voci di Speranza dalle 21

- Borriana, fiera zootecnica, ore 10,30 apertura iscrizioni, ore 12 premiazione allevatori

- Occhieppo Inferiore, Melamangio e Melabevo ore 17 inaugurazione

Domenica 26 ottobre

- Biella, concerto auditorium Città Studi Biella Gospel Choir

- Cavaglià, castagnata

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa

- Viverone, Santa Cecilia, santa messa ore 10 in ricordo di tutti i musici, ore 12 pranzo sociale

- Sandigliano, torneo di Paddel & Tennis Ail Biella

- Vigliano, castagnata

- Ternengo, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese la comunità di Ternengo ricorderà San Carlo Acutis nella Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

- Cavaglià, festa d'Autunno

- Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione" via Libertà 34 Cerrione, dalle 16,30 Presentazione libro scritto da Raffaele Panizza e Graziella Quattrocchi su Fabrizio Quattrocchi, trucidato in Iraq nel 2004.

- Polivalente, Via Gattinara 51, dalle 10,30 Castagnata Alpina Viverone

- Biella, castagnata a Traversella

- Andorno, 19° Trail Monte Casto, km 44/20

- Occhieppo Inferiore, Melamangio e Melabevo

MOSTRE

- Spazio cultura mostra "Aldo Flecchia. 45 anni di scultura: omaggio alla donna" 25 ottobre-8 dicembre 2025 Spazio Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14) Orari; Lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30; Sabato, domenica e festivi 16.00-19.00

Ingresso libero.

- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.

- Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, CARTA. La forza espressiva della Paper Art fino al 14/12, Orario: dalle 10 alle 18

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 fino al 31/10 Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati"

- Masserano, personale di Giorgio Marinoni, intitolata “Omaggio a Masserano”, allestita nella suggestiva chiesa di San Teonesto, in via Collegio 2. L’esposizione, dedicata a una serie di acquerelli che ritraggono le vedute più evocative del Borgo Antico di Masserano, rimarrà aperta al pubblico sabato e domenica 25–26 ottobre e sabato e domenica 1–2 novembre, con orario 10:00–13:00 e 16:00–19:00. L’ingresso è libero.



