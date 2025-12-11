A Mongrando la rassegna di canto popolare

Sabato 13 dicembre, alle 21, si terrà presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Mongrando Curanuova la XXXIX Rassegna di Canto Popolare con la partecipazione del Coro Burcina di Biella e del Coro Cesare Rinaldo di Coggiola.

Il Coro Burcina aprirà la rassegna presentando una serie di canti fra cui “Nella fantasia”, rivisitazione italiana del famoso “Gabriel oboe” parte della colonna sonora di Ennio Morricone del film “Mission”, “Montagne del me Piemont” di Gipo Farassino, “Take me home-country road” di John Denver e “Fields of gold” di Sting”.

Il programma della serata proseguirà quindi con brani a cappella a carattere tradizionale presentati dal coro valsesserino e tratti dalla vasta produzione dei più noti maestri italiani di canto popolare ovvero Malatesta, De Marzi, Susana e Maiero. Nell’arco dei suoi oltre 70 anni di attività alla guida del Coro Cesare Rinaldo si sono avvicendati direttori diversi quali Domenico Bassotto, Mara Colombo, Giuseppe Radini, Davide Cominetto e, attualmente, Marinella Zampese.

Alla vigilia di Natale e, precisamente, mercoledì 24 dicembre, alle 23, prima della Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Pollone, il Coro Burcina presenterà un breve concerto di canti natalizi.