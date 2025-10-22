Tutto pronto a Vigliano Biellese per la Castagnata degli Amici di San Michele. L'evento è in programma domenica 26 ottobre: come da programma, alle 11.30 si terrà la Santa Messa con l'esposizione delle torte della nonna; alle 15, invece, avrà luogo la distribuzione delle caldarroste. Poi, seguirà lo spettacolo di magia per bambini e adulti con Animazione Magica. Saranno presenti anche frittelle di mele, con pop corn e vin brulè.
In Breve
martedì 21 ottobre
lunedì 20 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Ecosistema Urbano 2025: il Piemonte cresce nella sostenibilità, Biella è 29°
Il capoluogo laniero si distingue per il verde urbano (19,2 mq/ab) e la raccolta differenziata al...