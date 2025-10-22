Tutto pronto a Vigliano Biellese per la Castagnata degli Amici di San Michele. L'evento è in programma domenica 26 ottobre: come da programma, alle 11.30 si terrà la Santa Messa con l'esposizione delle torte della nonna; alle 15, invece, avrà luogo la distribuzione delle caldarroste. Poi, seguirà lo spettacolo di magia per bambini e adulti con Animazione Magica. Saranno presenti anche frittelle di mele, con pop corn e vin brulè.