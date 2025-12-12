 / Cossato e Cossatese

A Cossato un concerto benefico di Natale

Tre cori uniti per un concerto di Natale davvero indimenticabile. Sarà di scena alle 21 di domani, sabato 13 dicembre, nella chiesa di Gesù Nostra Speranza di Cossato. A esibirsi Cuori in Coro, Coro Spe e Candeloincoro. Le offerte raccolte andranno interamente a sostenere le attività del progetto “La casa per l'Autismo” di Candelo.

