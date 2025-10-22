Trail Monte Casto, ad Andorno Micca si sfidano i campioni del trail running

Il Biellese si prepara a vivere una giornata di sport e spettacolo: domenica 26 ottobre ad Andorno Micca andrà in scena una nuova edizione del Trail Monte Casto, appuntamento attesissimo per gli appassionati di corsa in montagna.

L’evento richiamerà 900 atleti provenienti da 30 province e 16 nazionalità diverse, con un livello tecnico di altissimo profilo. Le iscrizioni si sono chiuse già il mese scorso, ma sarà ancora possibile partecipare alla passeggiata non competitiva di 8 km, a cui sarà possibile iscriversi direttamente sul posto, la domenica mattina.

Il percorso principale, la distanza regina di 44 km con 2050 metri di dislivello positivo, attraverserà i sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera, toccando alcuni tra i luoghi più suggestivi del territorio: il Monte Casto, gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, il Bocchetto Sessera (1380 m), la baita della Scheggiola, l’alpeggio Baraccone, il Rifugio Piana del Ponte e l’alpeggio dell’Artignaga. Il tracciato si addentrerà anche nell’Oasi Zegna, offrendo panorami spettacolari sulle montagne biellesi e sulle Alpi piemontesi.

La partenza della 44 km è fissata per le ore 7, seguita dalla 20 km (850 m+) alle ore 9 e dalla passeggiata di 8 km alle ore 9.30. Gli spettatori potranno seguire la gara da diversi punti del percorso raggiungibili in auto.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà Cristian Minoggio, già vincitore della manifestazione e reduce da una stagione straordinaria con il secondo posto alla OCC e il quarto ai Mondiali Trail in Spagna. Al via anche giovani talenti come Mattia Bertoncini e Riccardo Borgialli, entrambi del Team New Balance, e il biellese Francesco Nicola, detentore del record del tracciato con 3h34’40”.

Tra le donne i riflettori saranno puntati su Fabiola Conti, protagonista di un’annata d’oro con la vittoria alla Monte Rosa Walserwaeg by UTMB 122 km e il bronzo mondiale a squadre. A contenderle il primato ci saranno Roberta Jacquin, Giulia Saggin, Chiara Boggio, Agnese Valz Gen e Margherita De Giuli. Il record femminile appartiene a Martina Chialvo (4h14’12”), ma potrebbe essere messo in discussione.

Nella 20 km la sfida per il podio vedrà impegnati Michael Dola, Mattia Barlocco e i biellesi Gabriele Gazzetto e Federico Magagna, mentre tra le donne la favorita è Luisa Rocchia, già vincitrice ad Andorno.

Il Trail Monte Casto rappresenta anche l’ultima tappa del Piemontrail Challenge, circuito che assegna il titolo di campione regionale FIDAL di trail lungo.

«La manifestazione è un vero spot utile a far conoscere gli angoli più sugegstivi e spesso poco noti del territorio biellese», spiega Maurizio Scilla, presidente dell’A.S.D. Trail Monte Casto. «È un evento che unisce sport, natura e convivialità, capace di trasformarsi ogni anno in una grande festa collettiva».