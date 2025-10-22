Biella, sette anni dal blitz al tempio crematorio: la commemorazione sabato 25 ottobre

Sono trascorsi sette anni da quel 26 ottobre, giorno del blitz al tempio crematorio di Biella da parte dei Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria e dei militari del Nucleo Operativo – operazione condotta anche con il supporto di un elicottero – che portò al coinvolgimento della Socrebi, società creata dall’impresa di pompe funebri Ravetti.
I parenti delle vittime, molti dei quali riuniti nel comitato “A casa con me”, non dimenticano.
Per questo, sabato 25 ottobre, alle ore 10.30, presso il tempio crematorio di Biella, come ormai accade da sei anni, si terrà una cerimonia di commemorazione dedicata ai loro cari: un momento di raccoglimento per condividere ricordi, parole e pensieri.
All’interno dell’impianto sarà celebrata una Santa Messa, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. A seguire, è previsto il consueto momento conviviale, organizzato in parte dal Comitato.