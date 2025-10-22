Appuntamento nel fine settimana con Biella chiAma Gospel 2025

Torna a Biella Biella chiAma Gospel 2025, l'evento a scopo benefico giunto alla sua XV edizione! Anche quest'anno all'Auditorium di Città Studi in Biella e con due appuntamenti sabato 25 e domenica 26 ottobre e sarà ospite il The Joy Gospel Singer di Valenza (AL) con un repertorio Contemporary Gospel ricco di arrangiamenti originali.



L’edizione 2025 sosterrà il progetto “Feed the OpportUnity - Seminiamo speranza, costruiamo il domani” dell’Associazione da Mutommu Italia; i fondi raccolti verranno destinati alla scuola Marie Louise Rostagnat nel villaggio di Manta in Benin e serviranno per sostenere le attività scolastiche, fornire il materiale didattico, retribuire gli insegnanti che quotidianamente si dedicano agli alunni e fornire almeno un pasto al giorno a tutti i bambini.

In Benin si dice che “per educare un bambino occorre tutto il villaggio”.

Quest’anno l’evento assume un significato speciale: il Biella Gospel Choir, diretto da Fausto Ramella Pajrin, celebra 20 anni di attività.

Biella ChiAma Gospel è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Fondazione CRT e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Biella, della Città di Biella.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria dal 13 ottobre su www.biellagospelchoir.it



