A Masserano la personale di Giorgio Marinoni, “Omaggio a Masserano”

Grande partecipazione sabato scorso per l’inaugurazione della mostra personale di Giorgio Marinoni, intitolata “Omaggio a Masserano”, allestita nella suggestiva chiesa di San Teonesto, in via Collegio 2.



L’esposizione, dedicata a una serie di acquerelli che ritraggono le vedute più evocative del Borgo Antico di Masserano, rimarrà aperta al pubblico sabato e domenica 25–26 ottobre e sabato e domenica 1–2 novembre, con orario 10:00–13:00 e 16:00–19:00.

L’ingresso è libero.



Un omaggio al borgo e alla sua storia

Masserano, antico borgo del Biellese orientale, conserva un affascinante nucleo medievale caratterizzato da vicoli, portici e piazze raccolte attorno al Palazzo dei Principi, alla Collegiata di San Giovanni Battista e alla chiesa di Santo Spirito, oltre alla chiesa di San Teonesto, che accoglie la mostra.

Il paese, che domina la valle del torrente Ostola, è noto per la ricchezza architettonica e per il suo paesaggio collinare, fonte d’ispirazione per artisti e fotografi.



L’arte luminosa di Giorgio Marinoni

Nato a Pollone nel 1956, Giorgio Marinoni è considerato uno dei più raffinati interpreti contemporanei dell’acquerello piemontese. Dopo un percorso iniziato con l’olio e il pastello, ha trovato nella trasparenza e nella leggerezza dell’acquerello la sua voce più autentica.



Le opere in mostra a Masserano raccontano il borgo attraverso una pittura di luce e atmosfera: scorci, tetti, vie acciottolate e facciate dialogano con l’occhio dell’artista, che restituisce la poesia del quotidiano e il silenzio delle pietre antiche. Marinoni porta avanti la tradizione pittorica biellese con uno sguardo contemporaneo, attento ai valori della memoria e dell’identità del territorio.



Luogo: Chiesa di San Teonesto — via Collegio 2, Masserano (BI)

Date e orari: 25–26 ottobre e 1–2 novembre 2025

Orari: 10:00–13:00 e 16:00–19:00

Ingresso libero