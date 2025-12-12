A Biella una serata speciale: “Natale con The Chosen – Holy Night”

Un appuntamento dedicato al Natale e alla spiritualità è in programma a Biella martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20:30, presso la sede dell’Associazione fraterna Seme di Luce, in via Volpi 6 (secondo piano).

L’associazione propone la proiezione di “Holy Night”, uno speciale natalizio tratto dalla serie internazionale The Chosen, che racconta episodi e atmosfere legate alla nascita di Gesù. L’evento, pensato come momento di condivisione e raccoglimento, è a ingresso gratuito e aperto a chiunque desideri partecipare.

L’iniziativa rientra tra le attività culturali e spirituali promosse da Seme di Luce, realtà attiva sul territorio biellese con incontri, percorsi e proposte dedicate alla crescita personale e comunitaria.