Come agire in caso di soffocamento nei bambini e negli adulti? Se ne parla a Brusnengo

Come agire in caso di soffocamento nei bambini e negli adulti? A questa e ad altre domande si proverà a rispondere nell'incontro formativo e pratico sulla disostruzione delle vie respiratorie, organizzato dall'Associazione Terre Rosse Cultura ed Eventi. Sarà presente Manuel Martinello, istruttore BLSD.

L'evento è in programma alle 21 di venerdì 24 ottobre, nell'auditorium di Brusnengo. Un momento aperto a tutti, utile e concreto, per imparare le manovre salvavita in caso di soffocamento, con dimostrazioni pratiche su manichino, focus speciale su bambini e neonati e informazioni chiare e applicabili anche per adulti.